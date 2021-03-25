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ЭКОНОМИКА РБ


НЦИС ПРОВЕДЕТ В НАЧАЛЕ АПРЕЛЯ ОБУЧАЮЩИЙ ОНЛАЙН КУРС ПО ОСНОВАМ УПРАВЛЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ


17:52 25.03.2021

Национальный центр интеллектуальной собственности (НЦИС) 5-9 апреля 2021 г. проведет в режиме онлайн обучающий курс «Основы управления интеллектуальной собственностью».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в НЦИС, в роли спикеров перед слушателями выступят ведущие эксперты в области интеллектуальной собственности: заместитель начальника управления правового и кадрового обеспечения НЦИС Наталия Новикова, начальник управления экспертизы промышленной собственности НЦИС Елена Усачева, начальник управления товарных знаков НЦИС Наталья Синишова, начальник научно-инновационного отдела одного из ведущих предприятий системы Министерства образования − учреждения Белорусского государственного университета «Научно-исследовательский институт физико-химических проблем» Юрий Нечепуренко и другие специалисты.

Заявки на обучение принимаются до 26 марта через форму на сайте Заявка для физических лиц, Заявка для юридических лиц.

По окончании курсов слушателям выдается справка об обучении установленного Министерством образования Республики Беларусь образца.

Дополнительную информацию можно получить по электронной почте .
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