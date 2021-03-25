Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, 26 марта и 2 апреля поезд межрегиональных линий бизнес-класса № 753 отправится из Минска в 16:53 и прибудет в Брест в 20:45.

В воскресенье, 28 марта, назначен поезд № 754 Брест-Минск отправлением из Бреста в 17:37 и прибытием в Минск в 21:17.

Кроме того, поезд № 727/728 межрегиональных линий бизнес-класса в субботу, 27 марта, будет следовать в сообщении Минск-Брест-Минск сдвоенным составом.