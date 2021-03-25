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ЭКОНОМИКА РБ
СТАТУС САДОВОДЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВ В БЕЛАРУСИ В ПЕРСПЕКТИВЕ МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬСЯ
16:48 25.03.2021
В перспективе возможно изменение статуса садоводческих товариществ и переформатирование их в «садоводческие поселения». Об этом журналистам сообщил заместитель начальника управления эксплуатации электрических сетей Алексей Корольков ГПО «Белэнерго».
По его словам, такие решения в настоящее время рассматриваются в разрабатываемом проекте указа. При этом в данном проекте также предусматриваются нормы по приемке низковольтных сетей садоводческих товариществ на баланс энергоснабжающих организаций.
Ключевыми критериями возможности осуществления процесса приема-передачи будет являться то, что объекты электрических сетей должны находится (или быть приведены) в технически исправном состоянии в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов, с не истекшим нормативным сроком эксплуатации.
В свою очередь средства расчетного учета электроэнергии и опоры воздушных линий электропередачи должны быть установлены за пределами земельных участков членов товарищества.
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