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ЭКОНОМИКА РБ
ГОМСЕЛЬМАШ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СВОЮ ТЕХНИКУ НА АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ ВЫСТАВКЕ В УФЕ
16:17 25.03.2021
ОАО «Гомсельмаш» принимает участие в 31-й Международной специализированной выставке «АгроКомплекс», которая 23-26 марта проходит в Уфе.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, сельхозтехнику GOMSELMASH демонстрируют дилерские центры ООО «Техресурс» и ООО «Торговый Дом «Агросила». В этом году вниманию посетителей представлены зерноуборочные комбайны GS3219 и GS12, а также кормоуборочный комбайн FS80.
В рамках выставки «АгроКомплекс» также проходят круглые столы и семинары. В одном из таких мероприятий принял участие директор научно-технического центра комбайностроения ОАО «Гомсельмаш» Александр Шантыко с докладом на тему «Техническая и технологическая модернизация отрасли: основа постпандемического развития сельхозпроизводства».
В выставке участвуют более 300 компаний из 40 регионов России, а также Чехии, Венгрии.
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