ОАО «Гомсельмаш» принимает участие в 31-й Международной специализированной выставке «АгроКомплекс», которая 23-26 марта проходит в Уфе.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, сельхозтехнику GOMSELMASH демонстрируют дилерские центры ООО «Техресурс» и ООО «Торговый Дом «Агросила». В этом году вниманию посетителей представлены зерноуборочные комбайны GS3219 и GS12, а также кормоуборочный комбайн FS80.

В рамках выставки «АгроКомплекс» также проходят круглые столы и семинары. В одном из таких мероприятий принял участие директор научно-технического центра комбайностроения ОАО «Гомсельмаш» Александр Шантыко с докладом на тему «Техническая и технологическая модернизация отрасли: основа постпандемического развития сельхозпроизводства».

В выставке участвуют более 300 компаний из 40 регионов России, а также Чехии, Венгрии.