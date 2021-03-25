ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
25.03.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ГОМСЕЛЬМАШ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СВОЮ ТЕХНИКУ НА АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ ВЫСТАВКЕ В УФЕ


16:17 25.03.2021

ОАО «Гомсельмаш» принимает участие в 31-й Международной специализированной выставке «АгроКомплекс», которая 23-26 марта проходит в Уфе.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, сельхозтехнику GOMSELMASH демонстрируют дилерские центры ООО «Техресурс» и ООО «Торговый Дом «Агросила». В этом году вниманию посетителей представлены зерноуборочные комбайны GS3219 и GS12, а также кормоуборочный комбайн FS80.

В рамках выставки «АгроКомплекс» также проходят круглые столы и семинары. В одном из таких мероприятий принял участие директор научно-технического центра комбайностроения ОАО «Гомсельмаш» Александр Шантыко с докладом на тему «Техническая и технологическая модернизация отрасли: основа постпандемического развития сельхозпроизводства».

В выставке участвуют более 300 компаний из 40 регионов России, а также Чехии, Венгрии.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 25.03.2021
валюта курс
EUR 3.1082
USD 2.6272
RUB 3.4512
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 25.03.2021
валюта курс +/-
EUR 3.1035 -0.0047
USD 2.6279 +0.0007
RUB 3.4525 +0.0013
все курсы архив

Курсы в банках
на 25.03.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1000 3.1060
USD 2.6250 2.6280
RUB 3.4500 3.4600
подробнее

Конвертация в банках
на 25.03.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1780 1.1830
EUR/RUB 89.6000 90.0000
USD/RUB 75.8000 76.1000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте