ЭКОНОМИКА РБ

СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА МИНЧАН В ФЕВРАЛЕ ПОДРОСЛА НЕЗНАЧИТЕЛЬНО

16:11 25.03.2021 Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Минска в феврале 2021 г. составила 1850,8 рубля. Об этом сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы. Напомним, в январе 2021 года номинальная начисленная средняя зарплата в Минске была 1849 рублей. Таким образом, в феврале она подросла всего лишь на 1,8 рубля.