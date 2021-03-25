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ЭКОНОМИКА РБ
СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА МИНЧАН В ФЕВРАЛЕ ПОДРОСЛА НЕЗНАЧИТЕЛЬНО
16:11 25.03.2021
Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Минска в феврале 2021 г. составила 1850,8 рубля. Об этом сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы.
Напомним, в январе 2021 года номинальная начисленная средняя зарплата в Минске была 1849 рублей.
Таким образом, в феврале она подросла всего лишь на 1,8 рубля.
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