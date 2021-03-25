РУП «Белпочта» предлагает получать почтовые отправления с помощью SMS-кода без предъявления паспорта и заполнения извещений.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, чтобы воспользоваться этой возможностью, необходимо в отделениях почтовой связи (ОПС) зарегистрироваться в личном кабинете и ввести данные документа, удостоверяющего личность, распечатать и заполнить заявление (можно заполнить и в ОПС) либо обратиться в любое отделение почтовой связи для идентификации личности (с собой необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, данные которого внесены при регистрации).

Благодаря сервису гражданам больше не придется заполнять бумажные извещения и показывать паспорт. Для получения почтового отправления достаточно назвать свою фамилию, адрес либо номер отправления, а также номер телефона, указанный при регистрации. На данный номер поступит SMS-код, который необходимо сообщить оператору для получения почтового отправления».

При этом сервис предоставляется бесплатно.

Напомним, что отследить статус отправления можно на сайте предприятия, а также с помощью мобильного приложения РУП «Белпочта». При отображении статуса «поступило в учреждение доставки» клиент может получать отправление, не дожидаясь бумажного извещения.