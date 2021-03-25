Конкурс по продаже пакета акций ОАО «Черейщина» (Лепельский район) в размере 57% уставного фонда общества назначен на 23 апреля и пройдет в Лепельском райисполкоме.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, в Витебской области впервые организуется продажа ценных бумаг убыточного сельскохозяйственного предприятия с использованием механизмов и инструментов указа № 399 «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных организаций» с целью привлечения инвестиций в его развитие.

Лепельский район готов выйти из акционерного капитала «Черейщины», продав полностью принадлежащие ему акции в уставном фонде ОАО. На продажу по конкурсу выставляются почти 2,2 млн акций, рыночная стоимость пакета ценных бумаг определена в размере свыше Br4,1 млн.

Среди условий продажи предусматриваются сохранение специализации предприятия на производстве сельхозпродукции, инвестирование не менее Br10 млн в развитие материально-технической базы акционерного общества в течение 1 года с даты заключения договора купли-продажи акций, сохранение до 90% численности работников в период до 2025 года, а также неизменность социальных гарантий, увеличение среднего уровня зарплаты по предприятию, который должен быть не ниже среднего по району. Кроме того, новый акционер обязуется обеспечить численность поголовья КРС не менее 2,1 тыс. голов, увеличение продуктивности дойного стада (годовой удой на уровне не ниже среднего по стране), а также безубыточную работу ОАО до 2025 года включительно.

Вместе с тем для убыточных сельхозорганизаций указ № 399 предусматривает ряд преференций, в том числе отсрочку по погашению обязательств, льготное кредитование.

Для участия в конкурсе потенциальным инвесторам необходимо в срок не позднее 19 апреля подать документы, включая конкурсные предложения, в адрес организатора. Победителем будет признан участник, все предложения которого по заключению комиссии соответствуют условиям конкурса или улучшают их. Новому акционеру предстоит также возместить около Br16,5 тыс. затрат на проведение независимой оценки активов.

ОАО «Черейщина» специализируется на производстве животноводческой продукции, зерновых и зернобобовых культур, маслосемян рапса. По данным на 1 января 2021 года, площадь сельхозугодий составляет почти 3,1 тыс. га, в том числе пашни – около 2,2 тыс. га. В организации работает 124 человека, или 11,1% от общей численности специалистов, занятых в сельхозпроизводстве Лепельского района.