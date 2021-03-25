ЭКОНОМИКА РБ

ПЕРВЫЙ ЭНЕРГОБЛОК БЕЛАЭС СНОВА ОТКЛЮЧИЛИ ОТ СЕТИ

14:20 25.03.2021 Первый энергоблок АЭС в Островце отключили от сети. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства энергетики. «В соответствии с программой этапа опытно-промышленной эксплуатации, первый энергоблок БелАЭС отключен от сети для проведения испытаний и регламентных работ», - говорится в сообщении.