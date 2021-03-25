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ЭКОНОМИКА РБ
ПЕРВЫЙ ЭНЕРГОБЛОК БЕЛАЭС СНОВА ОТКЛЮЧИЛИ ОТ СЕТИ
14:20 25.03.2021
Первый энергоблок АЭС в Островце отключили от сети. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства энергетики.
«В соответствии с программой этапа опытно-промышленной эксплуатации, первый энергоблок БелАЭС отключен от сети для проведения испытаний и регламентных работ», - говорится в сообщении.
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