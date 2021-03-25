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ЭКОНОМИКА РБ


НА РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА В МИНСКЕ ИЗ БЮДЖЕТА ЕЖЕГОДНО ВЫДЕЛЯЕТСЯ 350 МЛН РУБЛЕЙ


13:49 25.03.2021

На обновление и развитие общественного транспорта столицы из городского бюджета ежегодно выделяется около 350 млн рублей. Об этом сообщил во время встречи с трудовым коллективом транспортного парка № 1 председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев.

Обращаясь к работникам транспортного парка, В. Кухарев подчеркнул, что общественный транспорт крайне важен для жизнедеятельности столицы, потому этой сфере в городе уделяется большое внимание. Серьезное финансирование выделяется на обновление подвижного состава, при этом приоритет отдается современному электротранспорту, пишет Telegram-канал «Минск. Официально».

Председатель Мингорисполкома отметил, что функционирование общественного транспорта невозможно без водителей, потому предстоит серьезно заняться их подготовкой, привлечением в профессию молодых людей посредством профориентации.

Филиал «Транспортный парк №1» КУП «Минсктранс» открыт в январе прошлого года. Подвижной состав парка насчитывает 196 автобусов и 19 электробусов. За 2020 год общественный транспорт парка перевез 28,6 млн пассажиров. На предприятии трудятся 838 человек.
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