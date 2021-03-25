В Беларуси создан организационный комитет для подготовки и проведения XXVII Международного форума по информационно-коммуникационным технологиям ТИБО-2021. Соответствующее распоряжение 23 марта подписал премьер-министр Роман Головченко.

Председателем оргкомитета назначен министр связи и информатизации Константин Константинович Шульган.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсвязи и информатизации, в состав организационного комитета вошли представители ряда министерств, НАН Беларуси, Нацбанка, ГКНТ, Госкомитета по имщуству, ГТК, Аппарата Совмина, ОАЦ, Научно-технологической ассоциации ”Конфедерация Цифрового Бизнеса“, Ассоциации белорусских банков, Ассоциации предприятий онлайн-торговли, РОО ”Белорусская научно-промышленная ассоциация“, Ассоциации ”Белинфоком“ и др.

Созданному оргкомитету поручено разработать и утвердить концепцию XXVII Международного форума по информационно-коммуникационным технологиям ТИБО-2021. Должна быть обеспечена скоординированная работа по своевременному и качественному формированию экспозиции, подготовке и проведению программы деловых мероприятий форума.

Даты проведения определены с 1 по 4 июня 2021 г. в Минске.