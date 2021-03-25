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ЭКОНОМИКА РБ
НА ЕПЭУ ДОСТУПНЫ 4 НОВЫЕ АДМИНПРОЦЕДУРЫ МИНСВЯЗИ
13:06 25.03.2021
На едином портале электронных услуг (ЕПЭУ) стали доступны 4 новые административные процедуры Министерства связи и информатизации.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре электронных услуг, доступны следующие услуги:
156.4.9.1 «Выделение ресурса нумерации, согласование передачи ресурса нумерации – зон нумерации»;
156.4.9.2 «Выделение ресурса нумерации, согласование передачи ресурса нумерации – номера абонента из зоны нумерации»;
156.4.9-2 «Внесение изменений в решение о выделении ресурса нумерации»;
156.4.9-3 «Изъятие ресурса нумерации».
Сервисы доступны на portal.gov.by юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в личном кабинете с использованием ключа электронной цифровой подписи.
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