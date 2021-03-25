ЭКОНОМИКА РБ

НА ЕПЭУ ДОСТУПНЫ 4 НОВЫЕ АДМИНПРОЦЕДУРЫ МИНСВЯЗИ

13:06 25.03.2021 На едином портале электронных услуг (ЕПЭУ) стали доступны 4 новые административные процедуры Министерства связи и информатизации. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре электронных услуг, доступны следующие услуги: 156.4.9.1 «Выделение ресурса нумерации, согласование передачи ресурса нумерации – зон нумерации»; 156.4.9.2 «Выделение ресурса нумерации, согласование передачи ресурса нумерации – номера абонента из зоны нумерации»; 156.4.9-2 «Внесение изменений в решение о выделении ресурса нумерации»; 156.4.9-3 «Изъятие ресурса нумерации». Сервисы доступны на portal.gov.by юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в личном кабинете с использованием ключа электронной цифровой подписи.