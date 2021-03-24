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ЭКОНОМИКА РБ


В РУП «БЕЛМЕДПРЕПАРАТЫ» НАЧАЛСЯ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ВЫПУСК РОССИЙСКОЙ ВАКЦИНЫ


12:27 25.03.2021

В РУП «Белмедпрепараты» начался промышленный выпуск российской вакцины против коронавируса. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Согласно информации, начался розлив первых промышленных серий вакцины «Спутник V» из полупродукта российской компании АО «Генериум», входящей в структуру АО «Фармстандарт». Все необходимые подготовительные работы выполнены.

«Данная вакцина может быть использована для проведения вакцинации населения, начиная с последней декады апреля после получения результатов контроля качества. Объем выпуска в дальнейшем составит до 500 тыс. доз препарата ежемесячно», - рассказал генеральный директор РУП «Белмедпрепараты» Сергей Беляев.
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