ЭКОНОМИКА РБ

В РУП «БЕЛМЕДПРЕПАРАТЫ» НАЧАЛСЯ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ВЫПУСК РОССИЙСКОЙ ВАКЦИНЫ

12:27 25.03.2021 В РУП «Белмедпрепараты» начался промышленный выпуск российской вакцины против коронавируса. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава. Согласно информации, начался розлив первых промышленных серий вакцины «Спутник V» из полупродукта российской компании АО «Генериум», входящей в структуру АО «Фармстандарт». Все необходимые подготовительные работы выполнены. «Данная вакцина может быть использована для проведения вакцинации населения, начиная с последней декады апреля после получения результатов контроля качества. Объем выпуска в дальнейшем составит до 500 тыс. доз препарата ежемесячно», - рассказал генеральный директор РУП «Белмедпрепараты» Сергей Беляев.