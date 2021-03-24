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ЭКОНОМИКА РБ
ОБСТАНОВКА НА БЕЛОРУССКО-ЛИТОВСКОЙ ГРАНИЦЕ ОБОСТРЯЕТСЯ: ВЪЕЗДА В ЛИТВУ ИЗ БЕЛАРУСИ ДОЖИДАЮТСЯ 2 ТЫС. ФУР
12:12 25.03.2021
Ситуация с очередями в пунктах пропуска на границе с Литовой остается напряженной – более двух суток контролирующие службы в литовских пунктах пропуска оформляют транспортные средства в ручном режиме из-за некорректной работы программных продуктов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, сейчас въезда в Литву ожидают порядка 2000 грузовиков. За двое суток литовской стороной было принято в два раза меньше требуемого количества транспортных средств: чуть больше 1400 грузовиков при фактической возможности в более чем 3000 автомобилей. При этом после оформления белорусской стороной грузовики ожидают въезда на сопредельную сторону более 8 часов.
Еще один фактор, негативно влияющий на ритмичность приема транспортных средств - реконструкция одного из востребованных литовских пунктов пропуска «Мядининкай». В связи с этим белорусская сторона направила ноту в Министерство иностранных дел Литвы о возможности оформления порожних грузовиков в пункте пропуска «Видзы» на белорусско-литовской границе, который со 2 июля 2020 года из упрощенного переведен в статус международного. Перенаправление порожних транспортных средств в данный пункт пропуска позволит снизить нагрузку на самые загруженные пункты пропуска и увеличить их пропускную способность. Ответ от литовской стороны ожидается.
«Ставшая уже традиционной на белорусско-литовской границе напряженная ситуация с образованием очередей негативно сказывается на всех участниках процесса: теряют время и деньги не только перевозчики, но и получатели и отправители, товары которых следуют через белорусско-литовский коридор. Нарушаются сроки поставки, срываются договоры, что наносит вред экономике многих государств», - отметили в ГТК.
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