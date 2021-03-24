ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
25.03.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ОБСТАНОВКА НА БЕЛОРУССКО-ЛИТОВСКОЙ ГРАНИЦЕ ОБОСТРЯЕТСЯ: ВЪЕЗДА В ЛИТВУ ИЗ БЕЛАРУСИ ДОЖИДАЮТСЯ 2 ТЫС. ФУР


12:12 25.03.2021

Ситуация с очередями в пунктах пропуска на границе с Литовой остается напряженной – более двух суток контролирующие службы в литовских пунктах пропуска оформляют транспортные средства в ручном режиме из-за некорректной работы программных продуктов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, сейчас въезда в Литву ожидают порядка 2000 грузовиков. За двое суток литовской стороной было принято в два раза меньше требуемого количества транспортных средств: чуть больше 1400 грузовиков при фактической возможности в более чем 3000 автомобилей. При этом после оформления белорусской стороной грузовики ожидают въезда на сопредельную сторону более 8 часов.

Еще один фактор, негативно влияющий на ритмичность приема транспортных средств - реконструкция одного из востребованных литовских пунктов пропуска «Мядининкай». В связи с этим белорусская сторона направила ноту в Министерство иностранных дел Литвы о возможности оформления порожних грузовиков в пункте пропуска «Видзы» на белорусско-литовской границе, который со 2 июля 2020 года из упрощенного переведен в статус международного. Перенаправление порожних транспортных средств в данный пункт пропуска позволит снизить нагрузку на самые загруженные пункты пропуска и увеличить их пропускную способность. Ответ от литовской стороны ожидается.

«Ставшая уже традиционной на белорусско-литовской границе напряженная ситуация с образованием очередей негативно сказывается на всех участниках процесса: теряют время и деньги не только перевозчики, но и получатели и отправители, товары которых следуют через белорусско-литовский коридор. Нарушаются сроки поставки, срываются договоры, что наносит вред экономике многих государств», - отметили в ГТК.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 25.03.2021
валюта курс
EUR 3.1082
USD 2.6272
RUB 3.4512
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 24.03.2021
валюта курс +/-
EUR 3.1082 -0.0075
USD 2.6272 +0.0117
RUB 3.4512 -0.0164
все курсы архив

Курсы в банках
на 25.03.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1020 3.1060
USD 2.6260 2.6280
RUB 3.4430 3.4530
подробнее

Конвертация в банках
на 25.03.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1790 1.1830
EUR/RUB 90.0000 90.3000
USD/RUB 76.1000 76.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте