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ЭКОНОМИКА РБ
МАЗ ВЫПУСТИЛ ТОКЕНЫ "МАЗ-СПОРТАВТО" НА ПЛАТФОРМЕ FINSTORE.BY НА $2 МЛН ПОД 6% ГОДОВЫХ
11:30 25.03.2021
ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» 23 марта 2021 года эмитировало токены «МАЗ-СПОРТАВТО» на криптоплатформе Finstore.by, входящей в холдинг банка ОАО «Банк «БелВЭБ» дочерней компании ООО «ДФС».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «МАЗ», основная цель проекта – повышение внимания к спортивной команде и альтернативное привлечение инвесторов.
Объем эмиссии токенов составляет $2,0 млн, номинальная стоимость – $100, срок обращения - 2 года, срок выплаты процентного дохода – ежемесячно, размер процентного дохода - 6% годовых.
Приобрести токены может любое физическое и юридическое лицо – резидент Беларуси. Для этого необходимо зарегистрироваться на платформе www.finstore.by и пройти процедуру идентификации.
Проект осуществляется совместно с банком «БелВЭБ».
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