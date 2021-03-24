ЭКОНОМИКА РБ

МАЗ ВЫПУСТИЛ ТОКЕНЫ "МАЗ-СПОРТАВТО" НА ПЛАТФОРМЕ FINSTORE.BY НА $2 МЛН ПОД 6% ГОДОВЫХ

11:30 25.03.2021 ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» 23 марта 2021 года эмитировало токены «МАЗ-СПОРТАВТО» на криптоплатформе Finstore.by, входящей в холдинг банка ОАО «Банк «БелВЭБ» дочерней компании ООО «ДФС». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «МАЗ», основная цель проекта – повышение внимания к спортивной команде и альтернативное привлечение инвесторов. Объем эмиссии токенов составляет $2,0 млн, номинальная стоимость – $100, срок обращения - 2 года, срок выплаты процентного дохода – ежемесячно, размер процентного дохода - 6% годовых. Приобрести токены может любое физическое и юридическое лицо – резидент Беларуси. Для этого необходимо зарегистрироваться на платформе www.finstore.by и пройти процедуру идентификации. Проект осуществляется совместно с банком «БелВЭБ».