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ЭКОНОМИКА РБ


ЯНДЕКС.МАРШРУТИЗАЦИЯ НАЧАЛА РАБОТАТЬ В БЕЛАРУСИ


10:22 25.03.2021

Логистическая платформа Яндекс.Маршрутизация начала работать в Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании «Яндекс», первым клиентом сервиса в республике стала пивоваренная компания «Аливария», часть Carlsberg Group. Шесть ее логистических площадок — распределительные центры и заводы — в Минске, Витебске, Могилеве, Гродно, Гомеле и Новополоцке уже планируют маршруты с помощью технологий Яндекса.

Белорусским FMCG-производителям и ритейлерам стали доступны оба сервиса Маршрутизации — автоматическое планирование маршрутов и мониторинг заказов.

Первый — помогает упростить и ускорить планирование, оптимизировать маршруты и сократить транспортные издержки. Алгоритм использует прогноз пробок. Он планирует время доставки с точностью до 95% — грузы прибывают в срок, а значит, не нарушается работа складов и не штрафуют заказчики.

Кроме этого, при планировании маршрутов учитываются более 50 важных параметров, в том числе: особенности транспорта, габариты и совместимость грузов, смены водителей, режим работы складов. Все это позволяет оптимизировать маршруты — за тоже самое время получается выполнить на 10% больше поездок, а пробег автотранспорта сокращается на 8%. В результате компания экономит на топливе и обслуживании, успевая доставлять больше заказов меньшими силами.

Мониторинг заказов обеспечивает контроль за их выполнением. В рабочем кабинете логист видит, как осуществляется доставка в реальном времени, и если где-то машина задерживается — он может быстро среагировать.

«Яндекс.Маршрутизация помогла организовать единое информационное пространство между нашими площадками и транспортными компаниями, - рассказал Александр Толканович, менеджер по логистике и планированию компании «Аливария». - Теперь участники процесса видят статус доставки в реальном времени. Для нас это важно, во-первых, потому что это позволяет улучшить клиентский сервис. Во-вторых, позволяет увеличить объем доставки собственным транспортом. В-третьих, улучшает контроль выполнения доставки продукции привлеченным транспортом на региональных площадках».

Яндекс.Маршрутизация — это специализированная логистическая платформа, основанная на геоинформационных технологиях Яндекса. Она одновременно планирует маршруты для большого количества машин и пеших курьеров, а также отслеживает выполнение заказов. В расчетах, помимо расстояний и загруженности дорог, могут учитываться более 50 параметров, например, габариты грузов, тип транспорта, расписание работы складов.
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