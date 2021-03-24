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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ К 2025 ГОДУ ПЛАНИРУЮТ ВОЗВОДИТЬ ОКОЛО 4,5 МЛН КВ. М ЖИЛЬЯ В ГОД
10:19 25.03.2021
В Беларуси к 2025 году планируют возводить около 4,5 млн кв. м жилья в год. Об этом заявил министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович, посещая УП «Жабинковская ПМК-10».
«Строительству современного, качественного и доступного жилья будет уделяться пристальное внимание. Это касается всех без исключения регионов страны. Ежегодно мы будем наращивать темпы строительства и к 2025 году планируем возводить около 4,5 млн кв. м жилья в год. При этом все объекты будут построены с использованием передовых технологий и материалов», – отметил Руслан Пархамович, которого цитирует Telegram-канал Минстройархитектуры.
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