В Беларуси к 2025 году планируют возводить около 4,5 млн кв. м жилья в год. Об этом заявил министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович, посещая УП «Жабинковская ПМК-10».

«Строительству современного, качественного и доступного жилья будет уделяться пристальное внимание. Это касается всех без исключения регионов страны. Ежегодно мы будем наращивать темпы строительства и к 2025 году планируем возводить около 4,5 млн кв. м жилья в год. При этом все объекты будут построены с использованием передовых технологий и материалов», – отметил Руслан Пархамович, которого цитирует Telegram-канал Минстройархитектуры.