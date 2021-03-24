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ЭКОНОМИКА РБ
ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЕ ЗАРЯДНЫМИ СТАНЦИЯМИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА В БЕЛАРУСИ В 2020 ГОДУ ВЫРОСЛО ПОЧТИ ВДВОЕ
09:35 25.03.2021
Объем потребления электроэнергии зарядными станциями для электротранспорта в Беларуси в 2020 году вырос почти вдвое по сравнению с 2019 годом – с 4 млн кВтч до 7,7 млн кВтч. Об этом 24 марта рассказал министр энергетики Виктор Каранкевич на встрече с трудовым коллективом Дзержинского района электросетей.
По прогнозам, этот рост продолжится.
«Основа для развития электротранспорта в Беларуси сформирована: указом президента приняты стимулирующие меры для роста спроса на электромобили. Льготы распространяются как при покупке электротранспорта, так и при создании зарядной инфраструктуры. Принятые меры дают результат: общее количество электромобилей в нашей стране, по последним данным, превысило 2,5 тыс.», - рассказал министр, которого цитирует Telegram-канал Министерства энергетики.
По его словам, направление перспективное с учетом предстоящего ввода в промышленную эксплуатацию БелАЭС.
К слову, на первом блоке станции уже выработано около 1,7 млрд кВтч электроэнергии, что примерно сопоставимо с объемом годового потребления электроэнергии населением двух областей страны.
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