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ЭКОНОМИКА РБ


МИНИСТР ЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ ПРОГНОЗИРУЕТ РОСТ ВВП СТРАНЫ В 1-М КВАРТАЛЕ НА 0,3-0,5%


09:23 25.03.2021

ВВП Беларуси, по оценкам Минэкономики, в первом квартале 2021 года вырастет на 0,3-0,5%. Такое заявление сделал глава ведомства Александр Червяков.

«По нашим оценкам, в первом квартале прирост экономики будет порядка 0,3-0,5%. Это выше, чем мы планировали при разработке прогноза», - отметил Червяков, которого цитирует сайт Минэкономики.

По его словам, опережающий рост ВВП связан «в первую очередь с оказанными в прошлом году мерами поддержки как государственным, так и частным предприятиям, что позволило сохранить их потенциал, а также повышением спроса на белорусскую продукцию на рынках стран – партнеров».

Он также отметил, что в январе-феврале текущего года «с плюсом сработали промышленность, оптовая торговля и IT-сфера». Среди драйверов промышленности следует выделить нефтепереработку, производство химической продукции, машиностроение и фармацевтику.

Ситуация в отраслях сферы услуг, наиболее пострадавших от ковид, стабилизируется. Их объем находится на уровне четвертого квартала прошлого года.

«Ожидаем, что уже по итогам полугодия будет постепенное восстановление динамики», - сказал министр.

По итогам 2021 года власти Беларуси ожидают роста экономики на 1,8%.

В 2020 году ВВП Беларуси снизился на 0,9%.
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