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ЭКОНОМИКА РБ


ВЕСЕННИЕ ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ СТАРТУЮТ 27 МАРТА В БГУ


18:00 24.03.2021

Весенние дни открытых дверей стартуют 27 марта в БГУ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, пройдут мероприятия в очно-дистанционном формате. Для абитуриентов организуют встречи, прямые трансляции, телефонные «горячие линии», стримы и общение в официальных аккаунтах социальных сетей.

Первыми абитуриентов поприветствуют факультеты международных отношений, радиофизики и компьютерных технологий и военный.

Следующими, 29 марта, примут гостей факультеты журналистики, философии и социальных наук и Институт дополнительного образования БГУ. Своих абитуриентов, 30 марта, ждут исторический, механико-математический, юридический и факультет социокультурных коммуникаций, Институт теологии им. свв. Мефодия и Кирилла и Лицей БГУ.

Эстафету 31 марта примет филологический факультет. Преподаватели биологического факультета ответят на все актуальные вопросы абитуриентов 1 апреля. На следующий день, 2 апреля, выпускников школ ожидают факультеты прикладной математики и информатики, Международный государственный экологический институт им. А.Д. Сахарова и юридический колледж БГУ.

Будущих студентов 3 апреля приглашают Институт бизнеса и факультеты географии и геоинформатики, экономический, химический. Также на физическом факультете в этот день старшеклассников ждет виртуальная экскурсия по атомной станции, опыты по физике. Будущие студенты-физики смогут посетить образовательно-развлекательную площадку с играми, викторинами и тематическими интерактивами, организованные факультетом совместно с Информационным центром по атомной энергии г. Минска.

Дополнительно на историческом факультете 6 апреля проведут «горячую линию» по вопросам вступительной кампании и учебном процессе. А для абитуриентов ФФСН с 29 марта по 4 апреля на образовательном портале БГУ откроют доступ к онлайн-форуму, где преподаватели факультета ответят на актуальные вопросы поступающих.

Сегодня в БГУ на 16 факультетах и 4 образовательных институтах ведется подготовка студентов на первой ступени образования по 82 специальностям и на второй – 50. Кроме того, с 2021/22 учебного года будет открыт набор на новые специальности «Регионоведение» и «Экономическая безопасность».

С подробной информацией о формате, времени и программе проведения Дней открытых дверей можно ознакомиться на сайтах факультетов, а также на «Абитуриент БГУ».
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