|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|24.03.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ВЕСЕННИЕ ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ СТАРТУЮТ 27 МАРТА В БГУ
18:00 24.03.2021
Весенние дни открытых дверей стартуют 27 марта в БГУ.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, пройдут мероприятия в очно-дистанционном формате. Для абитуриентов организуют встречи, прямые трансляции, телефонные «горячие линии», стримы и общение в официальных аккаунтах социальных сетей.
Первыми абитуриентов поприветствуют факультеты международных отношений, радиофизики и компьютерных технологий и военный.
Следующими, 29 марта, примут гостей факультеты журналистики, философии и социальных наук и Институт дополнительного образования БГУ. Своих абитуриентов, 30 марта, ждут исторический, механико-математический, юридический и факультет социокультурных коммуникаций, Институт теологии им. свв. Мефодия и Кирилла и Лицей БГУ.
Эстафету 31 марта примет филологический факультет. Преподаватели биологического факультета ответят на все актуальные вопросы абитуриентов 1 апреля. На следующий день, 2 апреля, выпускников школ ожидают факультеты прикладной математики и информатики, Международный государственный экологический институт им. А.Д. Сахарова и юридический колледж БГУ.
Будущих студентов 3 апреля приглашают Институт бизнеса и факультеты географии и геоинформатики, экономический, химический. Также на физическом факультете в этот день старшеклассников ждет виртуальная экскурсия по атомной станции, опыты по физике. Будущие студенты-физики смогут посетить образовательно-развлекательную площадку с играми, викторинами и тематическими интерактивами, организованные факультетом совместно с Информационным центром по атомной энергии г. Минска.
Дополнительно на историческом факультете 6 апреля проведут «горячую линию» по вопросам вступительной кампании и учебном процессе. А для абитуриентов ФФСН с 29 марта по 4 апреля на образовательном портале БГУ откроют доступ к онлайн-форуму, где преподаватели факультета ответят на актуальные вопросы поступающих.
Сегодня в БГУ на 16 факультетах и 4 образовательных институтах ведется подготовка студентов на первой ступени образования по 82 специальностям и на второй – 50. Кроме того, с 2021/22 учебного года будет открыт набор на новые специальности «Регионоведение» и «Экономическая безопасность».
С подробной информацией о формате, времени и программе проведения Дней открытых дверей можно ознакомиться на сайтах факультетов, а также на «Абитуриент БГУ».
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 24.03.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 24.03.2021
Курсы в банках
на 24.03.2021
Конвертация в банках
на 24.03.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте