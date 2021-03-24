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ЭКОНОМИКА РБ
ОАО «КБ РАДАР» ПРЕДСТАВИТ НА ВЫСТАВКЕ MILEX-2021 НОВЫЙ КОМПЛЕКС «КИРАСА-М»
17:47 24.03.2021
ОАО «КБ Радар» завершило разработку и приступило к испытаниям нового изделия – малобазового разностно-дальномерного комплекса 3D-местоопределения и распознавания беспилотных летательных аппаратов «Кираса-М».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, комплекс предназначен для обнаружения, идентификации, распознавания и 3D-местоопределения беспилотных летательных аппаратов по их сигналам передачи данных.
Комплекс обнаруживает БПЛА в пассивном режиме на основе разностно-дальномерного метода. Благодаря пассивному режиму работы комплекс работает незаметно, не создает помех для окружающей инфраструктуры и может эффективно и безопасно использоваться даже на территории аэропортов.
«Кираса-М» может быть сопряжена со средствами радиоэлектронной борьбы с БПЛА, а также со средствами радиолокационного и оптического обнаружения воздушных целей.
Комплекс способен обнаруживать БПЛА, работающие в частотном диапазоне от 400 до 6 000 МГц. Дальность обнаружения БПЛА – 3 км, определение высоты полета БПЛА возможно при его приближении на расстояние 1,5 км от комплекса.
Комплекс будет продемонстрирован в ходе выставки MILEX-2021, которая пройдет с 23 по 26 июня 2021 г. в Минске.
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