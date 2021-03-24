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ЭКОНОМИКА РБ
НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ СЭЗ «ГРОДНОИНВЕСТ» БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ
17:35 24.03.2021
В качестве резидента СЭЗ «Гродноинвест» 23 марта 2021 года зарегистрировано ООО «ЮнисТрейд» с инвестиционным проектом по организации производства металлических конструкций.
Как сообщает сайт СЭЗ, инвестор построит современный производственно-складской комплекс, приобретет новое и модернизирует действующее технологическое оборудование для производства различных металлических конструкций. Запуск первой очереди производства запланирован на конец 2022 года. Общий объем инвестиций превысит 3 млн евро.
Компания «ЮнисТрейд» является одним из крупнейших производителей металлоизделий в Республике Беларусь. Более 10 лет предприятие непрерывно развивается, создает уникальную для постсоветского пространства продукцию исключительно из высокачественного металла. Сегодня компания имеет торговые представительства в 6 странах ближнего и дальнего зарубежья, является официальным партнером итальянского производителя DEASystemCIS.
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