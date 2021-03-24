ЭКОНОМИКА РБ

НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ СЭЗ «ГРОДНОИНВЕСТ» БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ

17:35 24.03.2021 В качестве резидента СЭЗ «Гродноинвест» 23 марта 2021 года зарегистрировано ООО «ЮнисТрейд» с инвестиционным проектом по организации производства металлических конструкций. Как сообщает сайт СЭЗ, инвестор построит современный производственно-складской комплекс, приобретет новое и модернизирует действующее технологическое оборудование для производства различных металлических конструкций. Запуск первой очереди производства запланирован на конец 2022 года. Общий объем инвестиций превысит 3 млн евро. Компания «ЮнисТрейд» является одним из крупнейших производителей металлоизделий в Республике Беларусь. Более 10 лет предприятие непрерывно развивается, создает уникальную для постсоветского пространства продукцию исключительно из высокачественного металла. Сегодня компания имеет торговые представительства в 6 странах ближнего и дальнего зарубежья, является официальным партнером итальянского производителя DEASystemCIS.