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ЭКОНОМИКА РБ
КОРПУС ЭКСТРЕННОЙ ЦЕРЕБРОКАРДИОВАСКУЛЯРНОЙ ХИРУРГИИ ПОЯВИТСЯ В МОГИЛЕВСКОЙ БОЛЬНИЦЕ СКОРОЙ МЕДПОМОЩИ
17:00 24.03.2021
Корпус экстренной цереброкардиоваскулярной хирургии появится в ближайшем будущем в Могилевской больнице скорой медицинской помощи. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
Согласно информации, архитектурный проект здания был представлен 23 марта в Могилеве министру здравоохранения Дмитрию Пиневичу.
Представители системы здравоохранения области рассказали о возможностях и перспективах такой стройки. По архитектурному проекту в здании планируется объединить все самые значимые службы для оказания помощи пациентам с инсультами, в том числе палаты интенсивной терапии, нейрохирургию, инсультное отделение и два отделения кардиологии.
Министр также проинспектировал строительство кардиохирургического корпуса Могилевской областной больницы. Здесь активно ведутся внутренние строительные и отделочные работы. Корпус планируется сдать уже в этом году.
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