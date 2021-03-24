Корпус экстренной цереброкардиоваскулярной хирургии появится в ближайшем будущем в Могилевской больнице скорой медицинской помощи. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Согласно информации, архитектурный проект здания был представлен 23 марта в Могилеве министру здравоохранения Дмитрию Пиневичу.

Представители системы здравоохранения области рассказали о возможностях и перспективах такой стройки. По архитектурному проекту в здании планируется объединить все самые значимые службы для оказания помощи пациентам с инсультами, в том числе палаты интенсивной терапии, нейрохирургию, инсультное отделение и два отделения кардиологии.

Министр также проинспектировал строительство кардиохирургического корпуса Могилевской областной больницы. Здесь активно ведутся внутренние строительные и отделочные работы. Корпус планируется сдать уже в этом году.