Платежи субъектов негосударственного сектора экономики в общих налоговых поступлениях Минской области в январе-феврале 2021 года составили 62,7%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МСН по региону, эта категория плательщиков внесла в бюджет за два месяца 382,7 млн рублей налогов и платежей, из них организациями – 357,9 млн рублей, или 93,5%, индивидуальными предпринимателями – 24,8 млн рублей, или 6,5%.

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года поступления вышеуказанных субъектов в сопоставимых ценах увеличены на 2,6%, или на 9,6 млн рублей.