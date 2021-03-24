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ЭКОНОМИКА РБ
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ СФОРМИРОВАЛ БОЛЕЕ 60% ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МИНСКОЙ ОБЛАСТИ
16:49 24.03.2021
Платежи субъектов негосударственного сектора экономики в общих налоговых поступлениях Минской области в январе-феврале 2021 года составили 62,7%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МСН по региону, эта категория плательщиков внесла в бюджет за два месяца 382,7 млн рублей налогов и платежей, из них организациями – 357,9 млн рублей, или 93,5%, индивидуальными предпринимателями – 24,8 млн рублей, или 6,5%.
По сравнению с аналогичным периодом 2020 года поступления вышеуказанных субъектов в сопоставимых ценах увеличены на 2,6%, или на 9,6 млн рублей.
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