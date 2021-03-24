Выпускные экзамены и ЦТ в 2021 году совмещать не будут. Об этом сообщил министр образования Игорь Карпенко на встрече со студентами.

«Отвечая на вопрос о возможности совмещения выпускных экзаменов, министр подчеркнул, что в этом году никаких совмещений не будет, вопрос прорабатывается», - говорится в сообщении Тelegram-канала Минобразования.