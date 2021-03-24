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ЭКОНОМИКА РБ
ГОССТАНДАРТ БЕЛАРУСИ ЗАПРЕТИЛ ВВОЗ ИЗ РОССИИ ТОМАТНОЙ ПАСТЫ «КРАСНОДАРСКАЯ» С МАРКИРОВКОЙ «ЛОРЕФУД»
16:27 24.03.2021
Госстандарт Беларуси запретил ввоз и реализацию на территории Беларуси томатной пасты «Краснодарская» с маркировкой «Лорефуд», производителем которой является ООО «Премьер» (РФ, Ногинск). Об этом сообщается на сайте ведомства в реестре «Опасная продукция».
«Продукция не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (пункта 1 статьи 5 главы 1, пункта 1 статьи 7 главы 2), ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» (подпункта 3 пункта 17 статьи 7, приложения 2, 9) по безопасности», - говорится в сообщении.
В частности, при производстве пасты применялись обнаруженные в результате проведенных испытаний недопустимые синтетические красители понсо 4R (Е124) (в количестве 12,0 мг/кг), азорубин (Е122) (в количестве 4,1 мг/кг).
При производстве пищевой продукции использована указанная в маркировке пищевая добавка: подсластитель «Аспасвит», не включенная в перечень пищевых добавок, разрешенных для применения при производстве пищевой продукции.
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