РУП «Белкартография» подготовило и выпустило скретч-карту Европы, тем самым пополнив серию, в которую входят карты «Рэспубліка Беларусь» и скретч-карта мира.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, на карте под тонким серебристым слоем, который легко стирается, находится политическая карта Европы с указанием названий стран, столиц, крупных городов, автомобильных и железных дорог, судоходных каналов.

Отдельно на карте отмечены места расположения знаковых и необычных достопримечательностей европейских стран. Их изображения и краткие описания находятся на полях. Масштаб скретч-карты – 1:8 750 000.

Ранее в Беларуси не выпускалось аналогов издания.