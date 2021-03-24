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ЭКОНОМИКА РБ
РУП «БЕЛКАРТОГРАФИЯ» ВЫПУСТИЛО СКРЕТЧ-КАРТУ ЕВРОПЫ
16:03 24.03.2021
РУП «Белкартография» подготовило и выпустило скретч-карту Европы, тем самым пополнив серию, в которую входят карты «Рэспубліка Беларусь» и скретч-карта мира.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, на карте под тонким серебристым слоем, который легко стирается, находится политическая карта Европы с указанием названий стран, столиц, крупных городов, автомобильных и железных дорог, судоходных каналов.
Отдельно на карте отмечены места расположения знаковых и необычных достопримечательностей европейских стран. Их изображения и краткие описания находятся на полях. Масштаб скретч-карты – 1:8 750 000.
Ранее в Беларуси не выпускалось аналогов издания.
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