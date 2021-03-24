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ЭКОНОМИКА РБ
ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС ИНВЕСТПРОЕКТОВ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ
15:47 24.03.2021
Комитет экономики Витебского областного исполнительного комитета объявил конкурс инвестиционных проектов субъектов предпринимательства для оказания государственной финансовой поддержки.
Как сообщаетсайт Витебского облисполкома, поддержка будет оказана в виде предоставления субсидий для возмещения части процентов за пользование банковскими кредитами, субсидий для возмещения части расходов на выплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) в части оплаты суммы вознаграждения (дохода) лизингодателя.
К субъектам предпринимательства Витебской области, претендующим на оказание государственной финансовой поддержки относятся: малый бизнес Витебской области и субъекты среднего предпринимательства Оршанского района.
Более подробно ознакомиться с информацией о конкурсе можно на сайте Витебского облисполкома.
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