Комитет экономики Витебского областного исполнительного комитета объявил конкурс инвестиционных проектов субъектов предпринимательства для оказания государственной финансовой поддержки.

Как сообщаетсайт Витебского облисполкома, поддержка будет оказана в виде предоставления субсидий для возмещения части процентов за пользование банковскими кредитами, субсидий для возмещения части расходов на выплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) в части оплаты суммы вознаграждения (дохода) лизингодателя.

К субъектам предпринимательства Витебской области, претендующим на оказание государственной финансовой поддержки относятся: малый бизнес Витебской области и субъекты среднего предпринимательства Оршанского района.

Более подробно ознакомиться с информацией о конкурсе можно на сайте Витебского облисполкома.