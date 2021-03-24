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ЭКОНОМИКА РБ


ЗА СУТКИ В БЕЛАРУСИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 1378 СЛУЧАЕВ КОРОНАВИРУСА – МИНЗДРАВ


15:21 24.03.2021

Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 24 марта 2021 года выросло до 313,8 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 313 тыс. 852 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 304 тыс. 477 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписаны 1447 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2184 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 1378 человек, число смертей от COVID-19 - на 9.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 18 тыс. 507 тестов. Всего в стране проведено 5 млн 253 тыс. 173 теста.
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