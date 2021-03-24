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ЭКОНОМИКА РБ


S&P ВНОВЬ ПОДТВЕРДИЛО КРЕДИТНЫЕ РЕЙТИНГИ БЕЛАРУСИ С НЕГАТИВНЫМ ПРОГНОЗОМ


15:09 24.03.2021

Агентство S&P 22 марта 2021 года вновь подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Беларуси по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне «B».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, агентство сохранило «негативный» прогноз.

Рейтинги Беларуси, по мнению агентства, поддерживаются умеренным уровнем государственного долга, гибким режимом валютного курса и финансовой поддержкой со стороны России.

Сохранение негативного прогноза отражает позицию S&P о рисках для финансовой стабильности банковской системы, c учетом частичного оттока депозитов в 2020 году и повышенного спроса на иностранную валюту. Рейтинги сдерживаются уязвимыми позициями платежного баланса и бюджета, а также ограниченной гибкостью денежно-кредитной политики.

По мнению аналитиков, санкции, объявленные ЕС, неустойчивые настроения в отношении развивающихся рынков и неопределенные экономические перспективы, в том числе из-за пандемии COVID-19, могут отразиться на доступе Беларуси к иностранным рынкам капитала в ближайшие месяцы.

Агентство прогнозирует рост экономики Беларуси в 2021 г. на 0,5%.
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