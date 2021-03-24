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ЭКОНОМИКА РБ


ТРЕНАЖЕР ВСКРЫТИЯ ДВЕРЕЙ РАЗРАБОТАЛИ В ФИЛИАЛЕ УНИВЕРСИТЕТА МЧС ПОД БОРИСОВОМ


14:55 24.03.2021

Тренажер вскрытия дверей разработали в филиале «Институт переподготовки и повышения квалификации» Университета гражданской защиты МЧС.

Как сообщает сайт университета, при его помощи спасатели смогут проводить тренировки по вскрытию дверных проемов и проникновению в помещения, где требуется помощь специалистов МЧС.

Тренажер переносной, его можно устанавливать в местах (перед зданиями, комнатами и т.д.) с твердым покрытием, а также проводить отработку действий в составе звена газодымозащитной службы при входе в помещения с вероятным выбросом пламени. При этом для вскрытия дверного проема возможно использование специнструмента – бензореза, гидравлического и немеханизированного аварийно-спасательного инструмента.

Тренажер является составной частью создаваемой учебной площадки по вскрытию дверей полигона оперативно-тактической подготовки спасателей. Сама площадка будет включать в себя различные типы и конструкции дверей, окон и запорных механизмов, используемых в Беларуси в гражданском и промышленном строительстве.

Автор – Виталий Бабич, заместитель начальника филиала университета МЧС, кандидат технических наук, доцент.

Особенность тренажера в том, что он обладает усиленным дверным сменным полотном (используются различные типы полотен), на конструктивных элементах тренажера размещены проушины под разными углами для размещения навесных замков. Кроме того, тренажер является полностью разборным, что позволяет перевозить и монтировать его используя незначительные затраты времени и количество людей.

При создании тренажера специалистом филиала университета МЧС был детально изучен и проанализирован опыт спасательных служб США, Польши, Чехии и др. стран.

В будущем разработка будет запатентована. Весь комплект документов уже подготовлен и в скором будущем будет подан в Белгоспатент.
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