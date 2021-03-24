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ЭКОНОМИКА РБ


PROWOMEN BY ЗАПУСТИЛА КУРС ПО SMM ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬНИЦ, КОТОРЫЕ САМИ ВЕДУТ СОЦСЕТИ СВОЕГО БИЗНЕСА


14:07 24.03.2021

Некоммерческая организация ProWomen By запустила бесплатный курс по SMM для тех, кто продвигает бизнес в социальных сетях.

Он подойдет предпринимательницам, которые только изучают возможности соцсетей, и тем, кто уже завел бизнес-страницу и хочет усовершенствовать свои навыки. Зарегистрироваться на курс можно на платформе courses.prowomen.by. Доступ к материалам сохранится 30 дней с момента регистрации.

«SMM класс» был создан специально для предпринимательниц, которые самостоятельно ведут соцсети своего бизнеса. Он поможет разобраться с тем, как профессионально оформить и улучшить аккаунт, чтобы привлекать новых подписчиков и клиентов.

Курс затрагивает разные аспекты работы в социальных сетях, и подойдет в том числе тем, кто не знает даже самых базовых основ — о них расскажут на вводной лекции. Другие модули помогут разобраться в создании контента — в том числе «продающих» фотографий, с пониманием композиции и построения единой стилистики ленты. Вместе с экспертками студентки рассмотрят правила создания стратегии, написания текстов. А также запуск рекламы, продвижение постов и другие инструменты для раскрутки аккаунта и привлечения внимания к продукту.

Курс состоит из 6 образовательных модулей. Каждый из них завершается тестом для самоконтроля, и домашними заданиями, которые помогут лучше усвоить полученную информацию. Авторами и спикерами курса стали маркетологи и smm-специалистки, имеющие большой практический опыт в развитии аккаунтов для бизнеса. Зарегистрироваться на «SMM класс» можно на платформе courses.prowomen.by. После успешного прохождения курса есть возможность получить сертификат.

Курс «SMM класс» был создан при поддержке ПРООН в Беларуси.

ProWomen By — некоммерческая организация, сообщество для девушек-предпринимателей. Ее цель — помогать девушкам превратить их идеи в работающее дело, а тем, кто уже в бизнесе, предоставить поддержку и помощь единомышленниц. В 2016 году благодаря ProWomen By Беларусь впервые присоединилась к празднованию Всемирного дня женского предпринимательства и теперь отмечает его ежегодно.
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