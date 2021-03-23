ЭКОНОМИКА РБ

МАРШРУТ СОТОВОГО АВТОБУСА В МИНСКЕ С 28 МАРТА ИЗМЕНИТСЯ

13:38 24.03.2021 С 28 марта изменится схема движения автобусов № 100 «ДС «Славинского» — Старый аэропорт». Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГП «Столичный транспорт и связь», изменения связаны с планируемой реконструкцией ул. Аэродромной и запретом движения общественного транспорта на разворотном кольце на этой улице. Так, в направлении остановки «Старый аэропорт» движение будет организовано по ул. Чкалова с поворотом направо на ул. Аэродромную. В направлении «ДС «Славинского» автобусы № 100 будут ездить по ул. Аэродромной, Брилевской (с выполнением остановки «Короткевича»), Чкалова и далее по маршруту.