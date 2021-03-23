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ЭКОНОМИКА РБ
МАРШРУТ СОТОВОГО АВТОБУСА В МИНСКЕ С 28 МАРТА ИЗМЕНИТСЯ
13:38 24.03.2021
С 28 марта изменится схема движения автобусов № 100 «ДС «Славинского» — Старый аэропорт».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГП «Столичный транспорт и связь», изменения связаны с планируемой реконструкцией ул. Аэродромной и запретом движения общественного транспорта на разворотном кольце на этой улице.
Так, в направлении остановки «Старый аэропорт» движение будет организовано по ул. Чкалова с поворотом направо на ул. Аэродромную.
В направлении «ДС «Славинского» автобусы № 100 будут ездить по ул. Аэродромной, Брилевской (с выполнением остановки «Короткевича»), Чкалова и далее по маршруту.
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