В Могилевской области розничный товарооборот в январе-феврале 2021 г. составил 724,4 млн рублей, или 97,9% в сопоставимых ценах к уровню января-февраля 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 90,5% розничного товарооборота области, в январе-феврале 2021 г. составил 655,5 млн рублей, или 98,5% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

В январе-феврале 2021 г. оптовый товарооборот составил 439,1 млн рублей, или в сопоставимых ценах 100,8% к уровню января-февраля 2020 г.

Товарооборот общественного питания в январе-феврале 2021 г. составил 28,5 млн рублей, или 82,2% в сопоставимых ценах к уровню января-февраля 2020 г.