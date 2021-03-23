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ЭКОНОМИКА РБ
В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ СНИЗИЛСЯ НА 2,1%, ОПТОВЫЙ – ВЫРОС НА 0,8%
13:31 24.03.2021
В Могилевской области розничный товарооборот в январе-феврале 2021 г. составил 724,4 млн рублей, или 97,9% в сопоставимых ценах к уровню января-февраля 2020 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 90,5% розничного товарооборота области, в январе-феврале 2021 г. составил 655,5 млн рублей, или 98,5% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
В январе-феврале 2021 г. оптовый товарооборот составил 439,1 млн рублей, или в сопоставимых ценах 100,8% к уровню января-февраля 2020 г.
Товарооборот общественного питания в январе-феврале 2021 г. составил 28,5 млн рублей, или 82,2% в сопоставимых ценах к уровню января-февраля 2020 г.
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