Заместитель премьер-министра Александр Субботин обозначил задачи для мясной отрасли в беседе с журналистами во время экспортного форума "Беларусь мясная".

"В этом году мы планируем добавить по объемам производства и экспорта продукции сельского хозяйства по сравнению с прошлым. Мы делаем ставку на все сегменты: и на растениеводство, и на животноводство. Конечно, и молоко, и говядина будут драйверами роста. По мировым оценкам, скорее всего, вырастет цена на сахар и на рапс, поэтому будем уделять этим направлениям особое внимание", - сказал Александр Субботин, которого цитирует сайт правительства.

По его словам, стратегическая задача для мясной отрасли - прирастать и занимать свою нишу на новых рынках, а также удерживать позиции на традиционных.

"Мы уже в прошлом году продали на экспорт около 400 тыс. т. Нас знают и любят, наши продукты ценят за рубежом", - подчеркнул вице-премьер.

Александр Субботин также затронул тему диверсификации экспорта.

"Основной объем поставок был заточен на российский рынок. Но мы активно сейчас пытаемся осваивать рынок КНР, смотрим с большими надеждами на рынки исламских государств, стран Африки. Довольно сложно выходить на европейский рынок, потому что они очень жестко и интенсивно себя защищают, но мы стремимся зарекомендовать себя там", - отметил он.

"Кроме того, мы уходим в сторону товаров с более высокой добавленной стоимостью. И это не только колбасы, но и копчености, соленья, полуфабрикаты", - резюмировал вице-премьер.