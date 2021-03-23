ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
24.03.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ДЛЯ МЯСНОЙ ОТРАСЛИ БЕЛАРУСИ ВЛАСТИ ОБОЗНАЧИЛИ ЗАДАЧИ: РОСТ ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА И ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ЭКСПОРТА


13:15 24.03.2021

Заместитель премьер-министра Александр Субботин обозначил задачи для мясной отрасли в беседе с журналистами во время экспортного форума "Беларусь мясная".

"В этом году мы планируем добавить по объемам производства и экспорта продукции сельского хозяйства по сравнению с прошлым. Мы делаем ставку на все сегменты: и на растениеводство, и на животноводство. Конечно, и молоко, и говядина будут драйверами роста. По мировым оценкам, скорее всего, вырастет цена на сахар и на рапс, поэтому будем уделять этим направлениям особое внимание", - сказал Александр Субботин, которого цитирует сайт правительства.

По его словам, стратегическая задача для мясной отрасли - прирастать и занимать свою нишу на новых рынках, а также удерживать позиции на традиционных.

"Мы уже в прошлом году продали на экспорт около 400 тыс. т. Нас знают и любят, наши продукты ценят за рубежом", - подчеркнул вице-премьер.

Александр Субботин также затронул тему диверсификации экспорта.

"Основной объем поставок был заточен на российский рынок. Но мы активно сейчас пытаемся осваивать рынок КНР, смотрим с большими надеждами на рынки исламских государств, стран Африки. Довольно сложно выходить на европейский рынок, потому что они очень жестко и интенсивно себя защищают, но мы стремимся зарекомендовать себя там", - отметил он.

"Кроме того, мы уходим в сторону товаров с более высокой добавленной стоимостью. И это не только колбасы, но и копчености, соленья, полуфабрикаты", - резюмировал вице-премьер.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 24.03.2021
валюта курс
EUR 3.1157
USD 2.6155
RUB 3.4676
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 23.03.2021
валюта курс +/-
EUR 3.1157 +0.0202
USD 2.6155 +0.0121
RUB 3.4676 -0.0236
все курсы архив

Курсы в банках
на 24.03.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1040 3.1080
USD 2.6220 2.6270
RUB 3.4470 3.4590
подробнее

Конвертация в банках
на 24.03.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1800 1.1850
EUR/RUB 90.0000 90.1500
USD/RUB 75.8000 76.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте