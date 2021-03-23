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ЭКОНОМИКА РБ


МАРТ БЕЛАРУСИ ПРИОСТАНОВИЛО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 28 АПТЕК


12:45 24.03.2021

По результатам проведенных в марте 2021 года Комитетом государственного контроля проверок за нарушения требований законодательства Министерством здравоохранения принято решение о приостановлении розничной реализации лекарств в 28 аптеках Минска, Гомеля, Бобруйска и Жодино.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, в феврале-начале марта текущего года мониторинги проведены в 130 аптеках, принадлежащих субъектам хозяйствования различной формы собственности. Установлено, что практически повсеместно произошло увеличение розничных цен на лекарственные препараты.

Определенные меры по ограничению розничных цен на лекарства приняты, в том числе за счет введения аптечными сетями скидок, уменьшения размера применяемых торговых надбавок.

В то же время некоторые организации проигнорировали рекомендации об ограничении розничных цен на лекарственные препараты.

С целью мониторинга аптечных сетей и потребительского рынка во всех регионах республики сформированы рабочие группы, в состав которых вошли представители Комитета госконтроля, МАРТ, Минздрава, Федерации профсоюзов Беларуси, облисполкомов и Минского горисполкома.

Комитет госконтроля обращает внимание владельцев аптечных сетей, что в случае выявления фактов нарушения законодательства и необоснованного повышения цен на лекарства к субъектам хозяйствования будут применяться соответствующие меры реагирования вплоть до приостановления деятельности аптек.
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