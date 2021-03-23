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ЭКОНОМИКА РБ


ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ТРАНСПОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ УПАЛИ НА 15,7%


12:33 24.03.2021

В январе-феврале 2021 года организациями и индивидуальными предпринимателями Могилевской области перевезено 2,4 млн тонн грузов, или 84,3% к январю-февралю 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот составил 273,1 млн тонно-километров, или 93,8% к соответствующему периоду 2020 года.

Услугами пассажирского транспорта в январе-феврале 2021 г. воспользовались 23,6 млн человек, или 80,7% к соответствующему периоду 2020 года.

Пассажирооборот составил 138,9 млн пассажиро-километров, или 75,1% к уровню января-февраля 2020 г.
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