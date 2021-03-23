Школьная лига Открытой олимпиады по мировой экономике стартует в БГУ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, мероприятие направлено на выявление и поддержку одарённой молодежи, а также повышение уровня качества экономического образования.

К участию приглашаются школьники 10-11 классов белорусских школ. Выступления оценят в командном зачете. Заявки принимаются в электронном формате до 11 апреля.

Школьная лига включает заочный отборочный и финальный этапы. В первом туре необходимо решить бизнес-задачу, связанную с международной экономической деятельностью белорусских компаний. Лучшие предложения конкурсанты представят в финале. Дополнительно в этом году в рамках заочного тура для проверки уровня финансовой грамотности и основ экономики старшеклассники выполнят онлайн-тест на английском языке.

Заочный этап состоится с 12 по 30 апреля, а финальный – 5 мая.

В рамках олимпиады запланированы встречи и мастер-классы с экспертами в области международного бизнеса и мировой экономики.

Победителей наградят дипломами и ценными призами. Лучшие конкурсанты примут участие в Международной олимпиаде школьников по мировой экономике, которая пройдет с 26 июля по 1 августа в Риге (Латвия).

Организатором олимпиады выступает факультет международных отношений БГУ при поддержке Национального банка Беларуси. Мероприятие впервые было проведено в 2017 году с участием 72 школьников в индивидуальном зачете и 69 команд.

Партнерами мероприятия выступают Витьба и biblio.by.