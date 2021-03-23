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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛГИМ РАСШИРИЛ КАЛИБРОВОЧНЫЕ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В ОБЛАСТИ МАССЫ


11:52 24.03.2021

БелГИМ расширил калибровочные и измерительные возможности (СМС-строки) в области «Масса и связанные с ней величины» (подгруппа «Твердость»).

«По результатам ключевых сличений в рамках деятельности Евро-Азиатского сотрудничества государственных метрологических учреждений (КООМЕТ) БелГИМ подтвердил калибровочные и измерительные возможности в области измерений твердости по шкалам Бринелля 10/1000 и 10/3000 и Роквелла в диапазонах (80-86) HRA, (20-30) HRC, (40-50) HRC», - говорится в сообщении БелГИМ.

Сличения проводились на оборудовании из состава национального эталона единиц твердости (НЭ 57-20).

В результате в базу данных KCDB Международного бюро мер и весов (BIPM) внесены 4 новые СМС-строки. Они содержат информацию о калибровочных и измерительных возможностях БелГИМ при измерении твердости по шкалам Бринелля и Роквелла.

На сегодня в международной базе KCDB BIPM опубликованы 293 СМС-строки о наилучших калибровочных и измерительных возможностях национального метрологического института (БелГИМ) в таких областях измерений, как длина, время и частота, электричество и магнетизм, акустика, термометрия, масса и связанные с ней величины, химия и др.
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