В январе-феврале 2021 г. объем промышленного производства Могилевской области в текущих ценах составил 1840,4 млн рублей, или в сопоставимых ценах 106,3% к уровню января-февраля 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 65,4%, в обрабатывающей промышленности – 106,1%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 110,6% и в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 92,1%.