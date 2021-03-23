В Управлении по повышению нефтеодачи пластов и ремонту скважин занялись подключением к линиям электропередач периферийного оборудования мобильных буровых установок для капитального ремонта скважин, сообщает пресс-служба компании «Белоруснефть».

Процесс подключения оборудования к внешним сетям электроснабжения отражает тенденцию развития мощностей «Белоруснефти», использующих электроэнергию. Связано это с запуском Белорусской атомной станции и сокращением издержек в производственном процессе. Например, в Светлогорском управлении буровых работ несколько бригад уже работают на электробуровых комплексах.

На Южно-Сосновском месторождении на станке HRI-500 бурят боковой ствол протяженностью 955 метров. Зарезка выполняется на глубине 2970 метров. Электрификация позволит значительно сократить затраты на дизельное топливо. Оно используется на передвижных электростанциях, которые служат в качестве основного источника электроснабжения в бригадах УПНПиРС. Теперь такое оборудование переводят в разряд резервного.

Ожидается, что в нынешнем году начнется бурение с помощью внешних электросетей на всех типах мобильных буровых установок, на которых работают в Управлении по повышению нефтеотдачи пластов и ремонту скважин: HRI-500, HRI-300, АРС-140, АРС-225, К-125 и TD-125.