ЭКОНОМИКА РБ

ВРП МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2021 ГОДА СНИЗИЛСЯ НА 0,4%

10:34 24.03.2021 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Могилевской области за январь-февраль 2021 года в текущих ценах составил 1651,5 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах ВРП Могилевской области снизился на 0,4% к уровню января-февраля 2020 г.