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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛАРУСЬ В ФЕВРАЛЕ УВЕЛИЧИЛА ПОСТАВКИ ДИЗЕЛЯ В УКРАИНУ БОЛЕЕ ЧЕМ В 2,2 РАЗА
10:16 24.03.2021
Импорт дизтоплива из Беларуси в Украину в феврале вырос более чем в 2,2 раза и составил 197,5 тыс. т, пишет enkorr.
«Столь резкий рост связан с низким показателем импорта ДТ из Беларуси в феврале прошлого года по причине снижения поставок сырья на местные НПЗ в первом квартале», - говорится в сообщении.
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