ЭКОНОМИКА РБ

БЕЛАРУСЬ В ФЕВРАЛЕ УВЕЛИЧИЛА ПОСТАВКИ ДИЗЕЛЯ В УКРАИНУ БОЛЕЕ ЧЕМ В 2,2 РАЗА

10:16 24.03.2021 Импорт дизтоплива из Беларуси в Украину в феврале вырос более чем в 2,2 раза и составил 197,5 тыс. т, пишет enkorr. «Столь резкий рост связан с низким показателем импорта ДТ из Беларуси в феврале прошлого года по причине снижения поставок сырья на местные НПЗ в первом квартале», - говорится в сообщении.