В январе-феврале 2021 г. в хозяйствах всех категорий Могилевской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 199,2 млн рублей, или в сопоставимых ценах 97,3% к уровню января-февраля 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в хозяйствах хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 32,6 тыс. тонн, молока – 112,2 тыс. тонн, яиц получено 46,5 млн. штук.

На долю сельскохозяйственных организаций приходится 95,1% объема производства скота и птицы (в живом весе), 96,8% молока и 89,9% производства яиц.

На 1 марта 2021 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 521,5 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 171,9 тыс. голов. Численность свиней составила 137,7 тыс. голов.