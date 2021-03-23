Производственное республиканское унитарное предприятие «МИНСКИНТЕРКАПС» получило статус резидента СЭЗ «Минск».

Как сообщает сайт СЭЗ, в рамках реализации инвестиционного проекта по производству по выпуску лекарственных средств на УП «Минскинтеркапс» будут созданы дополнительные производственные линии для выпуска современных лекарственных средств, в том числе новых видов продукции.

Инвестиции в проект составят не менее 7 млн долларов США.

«МИНСКИНТЕРКАПС» - белорусское фармацевтическое предприятие, осуществляющее производство лекарственных средств в мягких и твердых желатиновых капсулах различных фармакотерапевтических групп.