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ЭКОНОМИКА РБ
НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ С ИНВЕСТПРОЕКТОМ ПО ВЫПУСКУ ЛЕКАРСТВ ЗАРЕГИСТРИРОВАН В СЭЗ «МИНСК»
09:33 24.03.2021
Производственное республиканское унитарное предприятие «МИНСКИНТЕРКАПС» получило статус резидента СЭЗ «Минск».
Как сообщает сайт СЭЗ, в рамках реализации инвестиционного проекта по производству по выпуску лекарственных средств на УП «Минскинтеркапс» будут созданы дополнительные производственные линии для выпуска современных лекарственных средств, в том числе новых видов продукции.
Инвестиции в проект составят не менее 7 млн долларов США.
«МИНСКИНТЕРКАПС» - белорусское фармацевтическое предприятие, осуществляющее производство лекарственных средств в мягких и твердых желатиновых капсулах различных фармакотерапевтических групп.
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