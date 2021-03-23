За январь 2021 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Могилевской области (без банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, Банка развития, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 4,4%, рентабельность продаж – 3,8%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 февраля 2021 г. составила 3000,2 млн рублей, в том числе просроченная – 1052,8 млн рублей, или 35,1% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 февраля 2021 г. составила 5881,2 млн рублей, в том числе просроченная – 1159,5 млн рублей, или 19,7% от общего объема кредиторской задолженности.