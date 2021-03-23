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ЭКОНОМИКА РБ
НЦИС ПРОВЕДЕТ 24 МАРТА ВЕБИНАР ПО АВТОРСКОМУ ПРАВУ НА ФОТОГРАФИЮ
18:01 23.03.2021
Специалисты Национального центра интеллектуальной собственности (НЦИС) совместно с онлайн-школой фотографии Photovision 24 марта поведут вебинар «Авторское право на фотографию» (начало в 11:00).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в НЦИС, вебинар предназначен для слушателей любого уровня подготовки.
В ходе вебинара будут рассмотрены следующие вопросы: право фотографа на произведение; авторское право на фотографическое произведение; презумпция авторства и творческого характера на фотографию; регистрация авторского права на фотографию, подтверждение авторства; служебное фото, соавторство; право гражданина на изображение.
Кроме того, внимание будет обращено на договорные отношения: понятие договора и его существенных условий; виды договоров (лицензионный, уступки, открытая лицензия, договор оказания услуг, смешанные договоры, субъектный состав таких договоров; переход прав по договору); покупка фотографий и переход авторского права.
Спикерами мероприятия от НЦИС выступят начальник отдела управления правового и кадрового обеспечения Екатерина Янтикова и ведущий специалист управления правового и кадрового обеспечения Владислав Тумащик.
Зарегистрироваться на вебинар можно по ссылке.
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