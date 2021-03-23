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ЭКОНОМИКА РБ


БОЛЕЕ ЧЕМ НА 30% ВЫПОЛНЕНЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ НА УЛИЦАХ КАЛИНОВСКОГО, КАРБЫШЕВА И СЕДЫХ В МИНСКЕ


17:55 23.03.2021

Н 38% выполнены строительно-монтажные работы на ул. Калиновского, Карбышева и Седых в Минске, где продолжается реконструкция теплосети.

Как сообщает сайт РУП «Минскэнерго», специалистам филиала «Минскэнергоспецремонт» предстоит заменить 5,138 км трубопровода. Сейчас на объекте монтируют трубы, ведут сварочные работы, засыпают котлован и демонтируют временные трубопроводы на территории Полоцкого парка.

На сегодня смонтировано 3,42 км труб отопления. Проведена временная теплотрасса длиной 1,79 км через ул. Калиновского и Карбышева.

С апреля энергетики планируют приступить к реконструкции пешеходного моста, что проходит через канал Слепянской водной системы, расположенного в районе Седых-Карбышева, осуществить перекладку попадающих в проект застройки кабельных линий 0,4 кВ и 10 кВ, газопровода, наружных сетей освещения и связи.

Все работы проводятся согласно утвержденному проекту. А полностью завершить работы на данном участке планируется в августе текущего года.

В филиале подчеркивают, что основная цель реконструкции — подготовка сетей к новому отопительному сезону и повышение надежности теплоснабжения потребителей.
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