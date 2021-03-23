|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|23.03.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
БОЛЕЕ ЧЕМ НА 30% ВЫПОЛНЕНЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ НА УЛИЦАХ КАЛИНОВСКОГО, КАРБЫШЕВА И СЕДЫХ В МИНСКЕ
17:55 23.03.2021
Н 38% выполнены строительно-монтажные работы на ул. Калиновского, Карбышева и Седых в Минске, где продолжается реконструкция теплосети.
Как сообщает сайт РУП «Минскэнерго», специалистам филиала «Минскэнергоспецремонт» предстоит заменить 5,138 км трубопровода. Сейчас на объекте монтируют трубы, ведут сварочные работы, засыпают котлован и демонтируют временные трубопроводы на территории Полоцкого парка.
На сегодня смонтировано 3,42 км труб отопления. Проведена временная теплотрасса длиной 1,79 км через ул. Калиновского и Карбышева.
С апреля энергетики планируют приступить к реконструкции пешеходного моста, что проходит через канал Слепянской водной системы, расположенного в районе Седых-Карбышева, осуществить перекладку попадающих в проект застройки кабельных линий 0,4 кВ и 10 кВ, газопровода, наружных сетей освещения и связи.
Все работы проводятся согласно утвержденному проекту. А полностью завершить работы на данном участке планируется в августе текущего года.
В филиале подчеркивают, что основная цель реконструкции — подготовка сетей к новому отопительному сезону и повышение надежности теплоснабжения потребителей.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 23.03.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 23.03.2021
Курсы в банках
на 23.03.2021
Конвертация в банках
на 23.03.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте