Высшие учебные заведения медпрофиля дают около 30% экспорта образовательных услуг Беларуси. Об этом рассказал сегодня министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, который принимает участие в распределении выпускников в Витебском государственном медуниверситете (ВГМУ).

По словам министра, задача медуниверситетов - практико-ориентированное обучение.

"В этом году выпускаются молодые специалисты, которые, как минимум, на старших курсах обучались по новым программам. Так что в сферу приходят специалисты с иным уровнем знаний. Медуниверситеты востребованы и у иностранцев. Наши четыре вуза и БелМАПО дают 30% экспорта образовательных услуг страны", - сказал Дмитрий Пиневич, которого цитирует Telegram-канал Минздрава.

Сегодня в ВГМУ проходит итоговое распределение выпускников. На первые рабочие места отправятся 673 выпускника, 245 из них активно работали с COVID-19 в больницах и поликлиниках. Этот фактор, а также научные достижения и высокие средние баллы - решающие при распределении.