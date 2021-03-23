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ЭКОНОМИКА РБ
ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ МЕДПРОФИЛЯ ДАЮТ ОКОЛО 30% ЭКСПОРТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ БЕЛАРУСИ
17:34 23.03.2021
Высшие учебные заведения медпрофиля дают около 30% экспорта образовательных услуг Беларуси. Об этом рассказал сегодня министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, который принимает участие в распределении выпускников в Витебском государственном медуниверситете (ВГМУ).
По словам министра, задача медуниверситетов - практико-ориентированное обучение.
"В этом году выпускаются молодые специалисты, которые, как минимум, на старших курсах обучались по новым программам. Так что в сферу приходят специалисты с иным уровнем знаний. Медуниверситеты востребованы и у иностранцев. Наши четыре вуза и БелМАПО дают 30% экспорта образовательных услуг страны", - сказал Дмитрий Пиневич, которого цитирует Telegram-канал Минздрава.
Сегодня в ВГМУ проходит итоговое распределение выпускников. На первые рабочие места отправятся 673 выпускника, 245 из них активно работали с COVID-19 в больницах и поликлиниках. Этот фактор, а также научные достижения и высокие средние баллы - решающие при распределении.
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