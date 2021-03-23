Крупный израильский дистрибьютор мебели и отделочных материалов Global Edge Sourcing Ltd. стал первым брокером Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) в Государстве Израиль.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, трейдер компании уже прошел аттестацию и допущен к участию в биржевых торгах.

По словам одного из учредителей Global Edge Sourcing Бориса Гельфанда, в ближайших планах компании – организовать прямые поставки белорусских пиломатериалов на рынок Израиля, где на сегодняшний день наблюдается повышенный спрос на данную продукцию.

«Наша компания является одним из ведущих дистрибьюторов изделий из древесины в Израиле с почти 20-летним опытом. До недавнего времени мы в основном работали с поставщиками из Украины, а теперь в рамках расширения бизнеса решили выйти и на белорусский рынок. Для начала планируем сосредоточиться на закупках пиломатериалов, поскольку для нас это хорошо знакомый сегмент, и мы сможем оперативно найти потенциальных покупателей. В этом отношении главное преимущество биржевой площадки заключается в том, что она объединяет сотни государственных и частных деревообработчиков, и нам не нужно отдельно договариваться с каждым из них. Поэтому, еще когда мы прорабатывали возможность ведения бизнеса в Беларуси, иные варианты выхода на ваш рынок даже не рассматривались – только биржевые торги», – подчеркнул израильский бизнесмен.

Борис Гельфанд также отметил, что в перспективе Global Edge Sourcing намерена расширять номенклатуру товаров, закупаемых в Беларуси. В частности, планируется поставлять в Израиль белорусскую металлопродукцию.

«Я знаю, что на биржевой площадке успешно реализуется арматурный прокат производства Белорусского металлургического завода. В Израиле эта продукция также весьма востребована, поэтому наряду с пиломатериалами хотелось бы развивать и это направление. В целом считаю, что у биржевой торговли огромный потенциал, который мы будем постепенно реализовывать», – заявил соучредитель Global Edge Sourcing.

В настоящее время на БУТБ аккредитованы свыше 50 брокерских компаний, в том числе 9 иностранных: из Германии, Израиля, Китая, Литвы, Латвии, Польши, России и Эстонии.