В январе-феврале 2021 г. организациями всех форм собственности Брестской области построено 1,3 тыс. новых квартир.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 134,3 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 92,2 тыс. квадратных метров общей площади, или 68,6% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 65,2 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 34,2 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 25,5% от общего ввода по области.